Футбольная звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC в Абу-Даби.

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.

"Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой", - написал Роналду в Instagram.

Поединок на "Бойцовском острове" в Абу-Даби против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

Хабиб провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.