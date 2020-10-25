Фото: ФК "Краснодар" / vk.com В гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" со счетом 3:1 победил "Краснодар". Забитыми мячами в составе гостей отметились Эсекьель Понсе (13'), Виктор Мозес (33') и Джордан Ларссон (82'), у хозяев поля отличился Леон Сабуа (59')

Фото: ФК "Краснодар" / vk.com

В гостевом матче 12-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" со счетом 3:1 победил "Краснодар". Забитыми мячами в составе гостей отметились Эсекьель Понсе (13'), Виктор Мозес (33') и Джордан Ларссон (82'), у хозяев поля отличился Леон Сабуа (59').

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия попросил замену на 73-й минуте из-за повреждения.

"Первый тайм - топ, второй - не топ, - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско по-русски. - Мы контролировали игру, забили два гола. Но при счете 2:0 всегда есть риск, что соперник перехватит инициативу, и в таком случае ты сразу начинаешь нервничать. Так и получилось: после перерыва соперник стал больше рисковать, много игроков "Краснодара" приходили в нашу штрафную. А мы при этом потеряли игровую структуру: защита просела, в центре поля появились свободные зоны. Но когда вышел Умяров, мы стали играть с одним опорником и двумя "восьмерками"; это придало нам стабильности. А гол Джордана поставил точку в игре".

Чистое первое место в РПЛ! ????#КраснодарСпартак - 1:3 (0:2)



Голы: Понсе (13'), Мозес (33'), Ларссон (81') pic.twitter.com/fpRLAnLG60— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) October 24, 2020

В турнирной таблице "Спартак" (27) вышел на первое место. Столичный клуб отныне опережает на три очка петербургский "Зенит" (24), который в Санкт-Петербурге со счетом 1:2 уступил казанскому "Рубину" (18).

Матч для питерцев начался замечательно: голом отметился Александр Ерохин (26'). Но затем игру контролировали гости, у которых отличились Джордже Деспотович (43') и Дарко Йевтич (69').

Отметим, что в субботу три российских участника Лиги чемпионов - "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" - свои матчи проиграли.