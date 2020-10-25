На "Бойцовском острове" в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254 32-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, проведя удушающий прием во втором раунде.

После после боя Нурмагомедов расплакался, а вскоре заявил, что завершает свою карьеру.

"Сегодня был мой последний бой в UFC, - сказал Хабиб. - Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца.

Все, чего я хочу от UFC, - это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил, я выиграл 29 поединков без единого поражения.

Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте с ними рядом и все, у меня один родитель остался - это моя мама, я бы хотел побольше времени уделить ей".

Khabib Nurmagomedov put Justin Gaethje to sleep with a triangle choke ???? #UFC254 pic.twitter.com/E2f3jCmt6M— ESPN MMA (@espnmma) October 24, 2020

Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.