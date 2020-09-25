Бывшему теннисисту Борису Беккеру грозит тюремный срок за финансовые махинации

Бывшей ракетке мира немцу Борису Беккеру грозит семилетний тюремный срок за финансовые махинации в ходе процедуры собственного банкротства, сообщает Sky Sports.

По версии следствия, Беккер в ходе вышеуказанной процедуры скрыл информацию о наличии у себя денежных средств и имущества - доли в бизнесе, ряда банковских счетов и объектов недвижимости в Лондоне и Германии.

52-летнему экс-теннисисту, который летом 2017 года был признан банкротом из-за долга в 54 миллиона фунтов, предъявили обвинения по 19 пунктам. Он не признает вину и 22 октября должен явиться в суд на предварительное слушание.

Boris Becker: Tennis star could face seven years in jail over bankruptcy charges, court hears https://t.co/FTbaLhA1Oz— SkyNews (@SkyNews) September 24, 2020

Борис Беккер - шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", олимпийский чемпион-1992. За карьеру немец заработал более 25 миллионов долларов призовых в одиночном и парном разрядах.