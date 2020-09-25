Pixabay.com Франция урезала зрительскую квоту Roland Garros из-за второй волны пандемии

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Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране приняли решение сократить в пять раз количество зрителей, допускаемых на трибуны грунтового турнира Большого шлема в предместье Парижа.

Как сообщает L'Equipe со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса, игры смогут посмотреть не более тысячи человек в день.

Изначально организаторы Roland Garros рассчитывали впускать на трибуны 11 500 зрителей каждый день. Но вскоре вышло распоряжении властей страны о том, что это число будет сокращено до 5000 ежедневных посетителей. Теперь же и эта цифра претерпела сокращение еще в пять раз.

24 сентября во Франции было выявлено 16 096 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем по стране за сутки.

Старт основной сетки 124-го по счету Открытого чемпионата Франции будет дан 27 сентября. Завершить турнир организаторы планируют 11 октября.

Roland-Garros : ce sera 1000 spectateurs en plus des accrédités https://t.co/tqJU6afARx pic.twitter.com/ouB9eWw7RE— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2020

Изначально соревнования в Париже должны были пройти с 25 мая по 7 июня, но были перенесены на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Добавим, что предыдущий турнир серии Большого шлема - US Open - проходил на кортах Нью-Йорка без зрителей, а Уимблдон был вовсе отменен впервые со времен Второй мировой войны.