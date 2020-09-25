Pixabay.com США ввели санкции в отношении иранских судей за казнь борца Навида Афкари

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США ввели санкции в отношении иранских судей, вынесших приговор одному из сильнейших местных борцов греко-римского стиля Навиду Афкари, сообщает FOX News. Его приговорили к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора по 20 различным обвинениям. В частности - за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По данным правозащитников, Афкари заставили признаться в преступлениях под пытками.

Приговор был приведен в исполнение 12 сентября.

Госсекретарь США Майк Помпео 24 сентября официально объявил о санкциях против двух судей, а также первого отделения Революционного суда Шираза и тюрьмы Орумие и Вакилабад, заявив, что они несут ответственность за грубые нарушения прав человека. Санкции блокируют любые активы, которые они имеют в юрисдикции США, и запрещают американцам совершать с ними любые операции.

Помпео ранее называл казнь Афкари "порочным и жестоким актом", отметив, что у мужчины быть успешная борцовская карьера, а суд над ним был поспешным и несправедливым.

За Афкари также вступался лично президент США Дональд Трамп, призывавший Иран не лишать спортсмена жизни.