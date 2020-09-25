Футболисты "Ростова" проиграли израильскому "Маккаби" из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча на "Ростов-Арене" при пустых трибунах завершилась со счетом 2:1 в пользу визитеров.

У победителей голы забили Никита Рукавица (20') и Мохаммад Абу-Фани (60'), у проигравших отличился Элдор Шомуродов (9'). С 69-й минуты ростовчане играли в меньшинстве после удаления с поля за грубый фол полузащитника Данила Глебова.

"Думаю, движения не хватало. Будем разбираться. В чемпионате России что-то проходит у нас, здесь нет. Нужно было много бегать - игроки "Маккаби" заставляли, потом в конце, когда на одного человека стало меньше, надо было бегать втройне, а сил уже не было. Если нет движения - нет борьбы. Сначала надо добежать, затем уже бороться", - отметил после матча наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Таким образом, "Ростов" выбыл из турнира - ответные матчи на данной стадии не предусматриваются. Ранее из Лиги Европы вылетело московское "Динамо", проигравшее в матче второго отборочного раунда турнира тбилисскому "Локомотиву" (1:2). Россию в Лиге Европы представит только московский ЦСКА, который стартует напрямую с групповой стадии.

Фоторепортаж с матча "Ростов" - "Маккаби" ???? pic.twitter.com/7BCTjyu7oN— Football Club Rostov (@rostovfc) September 24, 2020

"Ростов" в третий раз принимал участие в Лиге Европы. В сезоне-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф турецкий "Трабзонспор", а в сезоне-2016/17 попал в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов, где уступил в 1/8 финала английскому "Манчестер Юнайтед".

В раунде плей-офф квалификации нынешней Лиги Европы "Маккаби" встретится с английским "Тоттенхэмом".