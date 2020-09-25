Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и клуба СКА Роман Ротенберг в пятницу будет исполнять обязанности главного тренера питерской команды в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", утверждает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Представитель самого богатого семейного клана России возглавлял тренерский штаб СКА в предыдущем матче с "Сибирью" (1:4) и руководил действиями игроков с тренерской скамейки. Его роль заключалась в том, что он с наушниками корректировал игру, делая тактические поправки с помощью аналитического отдела.

Главный тренер СКА Валерий Брагин и его помощники пропустили ту игру из-за положительных тестов на коронавирус. По той же причине клуб выпустил на матч самый молодой состав в истории КХЛ - средний возраст составил 20 лет и 263 дня.

Исполняющим обязанности главного тренера на матче с "Сибирью" числился Андрей Козырев, который позднее тоже оказался на карантине.

Как выяснилось, у 39-летнего Романа Ротенберга уже больше года есть право тренировать. В 2019 году менеджер был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

Ожидается, что питерская команда сыграет с "Ак Барсом" снова экспериментальным молодежным составом, так как большинство игроков находится на карантине.