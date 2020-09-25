vitaliivitleo / DepositPhotos УЕФА разрешил клубам переносить матчи еврокубков из-за коронавируса

vitaliivitleo / DepositPhotos

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил и регламентировал перенос матчей групповых этапов футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае вспышек заражения коронавирусной инфекцией в командах.

Участники еврокубков получат возможность проводить перенесенные матчи вплоть до 28 января, потом им присудят техническое поражение.

Как передает ТАСС, данное решение было принято в четверг на заседании исполнительного комитета УЕФА.

УЕФА ратифицировал правила для проведения соревнований в чрезвычайных условиях, которые позволяют добавить в календарь семь дополнительных игровых недель.

Команде, которая не сможет сыграть перенесенный матч до 28 января, будет выписано техническое поражение со счетом 0:3. Те же правила будут действовать в Лиге Европы.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 октября и по плану должен завершиться 9 декабря. Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 14 декабря. Стадия плей-офф стартует 16 февраля.