Антон Шипулин

Госдума РФ

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, а ныне депутат государственной Думы седьмого созыва от фракции "Единая Россия", планирует вновь участвовать в выборах в Госдуму.

В сентябре 2019 года бывший спортсмен с результатом 41,57 % одержал победу на довыборах по 174 округу в Свердловской области и попал в Думу седьмого созыва. Экс-лидер сборной России по биатлону очень активен и рассказывает о своей деятельности в специальном инстаграме .

Очередные выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.

По данным портала URA.ru , Шипулин планирует вновь выдвинуться по одномандатному Серовскому округу. Он уже сдал необходимые для участия в майских праймериз документы в оргкомитет "Единой России".

"Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать", - сказал Шипулин, завершивший спортивную карьеру в 2018 году.

По данным источника, кандидатуру Шипулина рассматривали для вхождения в региональный список "Единой России" под четвертым номером.