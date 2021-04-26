Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, а ныне депутат государственной Думы седьмого созыва от фракции "Единая Россия", планирует вновь участвовать в выборах в Госдуму.
В сентябре 2019 года бывший спортсмен с результатом 41,57 % одержал победу на довыборах по 174 округу в Свердловской области и попал в Думу седьмого созыва. Экс-лидер сборной России по биатлону очень активен и рассказывает о своей деятельности в специальном инстаграме.
Очередные выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.
По данным портала URA.ru, Шипулин планирует вновь выдвинуться по одномандатному Серовскому округу. Он уже сдал необходимые для участия в майских праймериз документы в оргкомитет "Единой России".
"Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать", - сказал Шипулин, завершивший спортивную карьеру в 2018 году.
По данным источника, кандидатуру Шипулина рассматривали для вхождения в региональный список "Единой России" под четвертым номером.
Согласно опубликованным сведениям об имуществе и доходах за 2020 год депутатов Государственной думы РФ, доход Шипулина увеличился с 2,7 млн до 16,5 млн рублей в год. Он стал владельцем одиннадцати земельных участков.