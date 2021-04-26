Дмитрий Шершань

БЕЛТА

Известный белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань поделился мнением о выборах главы Национального олимпийского комитета страны, в ходе которых в конце февраля президента Белоруссии Александра Лукашенко на этом посту сменил его старший сын Виктор .

Бессменный глава белорусского государства Александр Лукашенко, который в русскоязычном сообществе получил прозвище "батька", возглавлял НОК с 1997 года. Порой он забывал переизбираться на эту должность, а напомнить ему не решались . Международный олимпийский комитет (МОК) последней волной санкций в декабре 2020 запретил ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

"Честно, я не понимаю, какой смысл в том, что они сделали. НОК Беларуси всегда стремился показать, что с санкциями не согласен, что в стране все хорошо, и МОК зря катит бочки. Ну так если вы уверены в своей правоте, зачем проводить эти выборы? Пусть бы Александр Лукашенко и дальше оставался на своем посту. Нет, решили сделать что-то несуразное, лишенное смысла и последовательности. Сейчас просто поменялось лицо руководителя комитета, а по сути осталось все так, как было раньше", - заявил Шершань в интервью Tribuna.com .

Перед олимпийским собранием у чиновников, тренеров и спортсменов интересовались, кого бы они хотели видеть во главе НОК. И так получилось, что все якобы высказались за Александра Лукашенко.

"Это как партийные собрания во времена СССР: все единогласно. Мы увидели что-то похожее. Но наша реальность напоминает 1937 год: выступил делегат - все похлопали и разошлись. А тот, кто раньше всех перестал хлопать, поедет в исправительно-трудовой лагерь Соловки. Была ж такая фишка во времена Советского Союза: главное не первому начать хлопать и не первому закончить. Нужно попасть в золотую середину, чтобы тебя никто не подметил", - напомнил дзюдоист.

Исполком МОК ввел санкции против руководства НОК за необеспечение защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации, что противоречит Олимпийской хартии. В прошлом году после выборов белорусского президента порядка тысячи спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков, за что подверглись репрессиям.

Двукратный призер чемпионатов Европы, победитель ряда турниров серии Гран-при по дзюдо и участник Олимпийских игр в Рио 32-летний Дмитрий Шершань осенью прошлого года попал в знакомую многим белорусским спортсменам ситуацию. Не став мириться с жестокостью и беззаконием властей, он подписал открытое письмо против насилия и за честные выборы, а после оказался не нужен сборной и вынужден был уволиться из силовых структур. В противном случае Дмитрий отправился бы служить в погранвойсках, и о спорте ему пришлось бы забыть.