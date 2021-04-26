Футболисты киевского "Динамо" досрочно стали чемпионами Украины

ФК «Динамо» Киев / Youtube.com

Киевское "Динамо" разгромило "Ингулец" из Кировоградской области в матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу и завоевало чемпионский титул за три тура до завершения футбольного сезона. Подопечные Мирчи Луческу набрали 58 очков стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице.

В составе победителей мячами отметились Илья Забарный (5'), Артем Беседин (14'), Виктор Цыганков (48', 70') и Денис Попов (82').

"Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в рекордный 16-й раз и впервые с 2016 года. На счету извечного и ближайшего соперника киевлян - донецкого "Шахтера" - 45 баллов. Горняки в воскресенье проиграли "Александрии" со счетом 0:2.

Киевляне продлили победную серию в национальном чемпионате до 14 игр. Последний раз команда уступала в первенстве 8 ноября прошлого года, уступив дома "Шахтеру" (0:3).

Добавим, что киевский клуб является рекордсменом по количеству побед (13) в чемпионатах СССР.