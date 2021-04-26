Экс-чемпион UFC Крис Вайдман сломал ногу о своего соперника

danawhite / twitter.com

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Крис Вайдман получил жуткую травму ноги на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США, штат Флорида).

В самом начале схватки против Юрайи Холла американец сломал ногу, проводя лоукик. Поединок был остановлен на 17-й секунде и завершился техническим нокаутом в пользу ямайского атлета, который к тому времени не успел нанести сопернику ни одного удара.

Как рассказала в Instagram супруга американца Мариви Вайдман, Крис успешно перенес операцию и теперь восстанавливается после перелома ноги.

"Это было ужасно, - написал жена Вайдмана. - В жизни случаются странности, и планы рушатся. Это был долгий день, но я так счастлива, наконец, увидеть этого человека после операции. Все прошло хорошо, спасибо Господу! Очень благодарна медицинскому персоналу, семье UFC, менеджерам, нашей семье и друзьям, которые сплотились, чтобы помочь с детьми".

18+ шокирующий контент

По мнению известного в США ортопедического хирурга Стива Мора, после подобных повреждений на восстановление у спортсменов уходит по 3-6 месяцев, а затем еще год требуется для адаптации к физическим нагрузкам. Есть мнение, что такие переломы связаны со сгонкой веса: бойцы выгоняют воду, вместе с ней из организма выходят минеральные вещества, из-за чего кости теряют прочность.

В сентябре 2010-го бойцы уже встречались в клетке, и тогда победа досталась Вайдману.