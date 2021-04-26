Теннисист Рафаэль Надаль лишил Медведева статуса второй ракетки мира

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Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

25-летний теннисист занимал вторую строчку рейтинга с 15 марта, однако теперь вновь стал третьей ракеткой мира.

Его обошел испанец Рафаэль Надаль, который на минувшей неделе стал победителем турнира ATP в Барселоне, в финале в трех сетах взяв верх над греком Стефаносом Циципасом. Первой ракеткой мира по-прежнему остается серб Новак Джокович.

Даниил Медведев в середине апреля сдал положительный тест на коронавирус и пока не участвует в турнирах.

Россиянин Андрей Рублев располагается на седьмой позиции, Карен Хачанов - на 23-й, Аслан Карацев, проигравший в воскресенье в финале турнира в Белграде итальянцу Маттео Берреттини, поднялся с 28-го места на 27-е.