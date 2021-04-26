На известного актера Александра Паля завели уголовное дело за избиение хоккеиста

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Столичная полиция начала проверку по факту избиения в центре Москвы бывшего хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Кевина Антипова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Экс-хоккеист обвинил в своем избиении актера Александра Паля.

В полицию из медучреждения поступила телефонограмма об обращении к ним 25-летнего гражданина с травмами, которые, он получил в ходе конфликта в столичном районе Хамовники.

"По словам пострадавшего, на него напали трое, включая актера Александра Паля. Его причастность проверяется в рамках доследственной проверки, по ее завершении будет решен вопрос о возбуждении либо в отказе в возбуждении углового дела", - сообщил агентству источник в ГУ МВД.

По словам пострадавшего, трое неизвестных, среди которых был 32-летний Паль, напали на него в центре Москвы и избили. Злоумышленники незаметно подобрались к атлету и нанесли ему сильный удар. У Антипова переломы на лице, также поврежден глаз. Хоккеист также утверждает, что актер в момент нападения был пьян.

При этом сам хоккеист также находился в нетрезвом состоянии и практически не мог защитить себя.

По данным "РЕН ТВ" , в отношении артиста, а также его менее известного коллеги Данилы Иванова, было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51, и были отпущены домой под подписку о невыезде. Третий нападавший пока не допрошен.

Как отмечает телеканал, Паль неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Актер известен своими либеральными взглядами, его дважды задерживали за участие в несанкционированных митингах.

Александр Паль в 2015 году на кинофестивале "Кинотавр" удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме Михаила Местецкого "Тряпичный союз". В текущем году Паль получил премию "Ника" как лучший актер 2020 года за роль в фильме "Глубже", но не смог явиться за трофеем из-за задержания.