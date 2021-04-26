Ян Непомнящий

Этери Кублашвили / Федерация шахмат России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно первенствовал на турнире претендентов в Екатеринбурге, победа в котором дает право оспорить шахматную корону в матче с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В предпоследнем 13-м туре соревнований Непомнящий в понедельник сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, а другой россиянин, Александр Грищук, победил ближайшего преследователя своего соотечественника - Аниша Гири из Нидерландов.

Лидирующий в таблице Непомнящий за один тур до окончания соревнований набрал 8,5 очка стал недосягаем для идущего вторым Гири (7,5 балла). В случае равенства очков по итогам последнего тура россиянин опередит голландца в итоговой таблице за счет лучшей статистики личных встреч.

Ian Nepomniachtchi ???????? is the winner of the FIDE Candidates Tournament with a round to spare and a new Challenger for the world championship against Magnus Carlsen.https://t.co/vzqI0UtJU0#FIDECandidates #chess pic.twitter.com/U4IJwSZnoo — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 26, 2021

Напомним, что первый круг турнира претендентов прошел в марте 2020 года, но после семи туров соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Состязания были возобновлены 19 апреля 2021 года.

Матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Он будет состоять из 14 партий, для победы необходимо будет набрать 7,5 очков. В случае ничейного результата соперники разыграют титул на тай-брейке.