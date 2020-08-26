Pixabay.com Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) рассматривают возможность проведения матчей следующего регулярного сезона в четырех городах

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) рассматривают возможность проведения матчей следующего регулярного сезона в четырех городах. Об этом сообщает в своем Twitter известный журналист Джон Шэннон.

"НХЛ и профсоюз игроков уже провели предварительные переговоры о следующем сезоне. Одно из предложений состоит в том, чтобы создать четыре "города-пузыря". 31 команда будет играть на этих площадках по восемь матчей", - написал Шэннон.

"В настоящее время ничто не указывает на то, что все города будут в Канаде. Но у этого варианта есть смысл", - добавил он.

Напомним, что минувший регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. А игры розыгрыша Кубка Стэнли-2020 по той же причине проходят только в двух канадских городах Торонто и Эдмонтон при пустых трибунах.

В понедельник НХЛ объявила, что четвертую неделю подряд не фиксирует положительных тестов на коронавирус.

NHL and NHLPA Looking At Four Bubble Cities For 2020-21 Season https://t.co/ihjq0x3IWi— NoVa Caps (@NoVa_Caps) August 24, 2020

К слову, плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вообще доигрывают только в одном "пузыре", функцию которого выполняет развлекательный парк Disney World в США (штат Флорида).

Тем временем бейсбольная и футбольная лиги в США пока обходятся или будут обходиться без "пузырей", сохранив систему гостевых и домашних матчей без болельщиков на трибунах. Если этим лигам удастся успешно завершить свои сезоны, то НХЛ, вероятно, последует их примеру. Однако пока рано говорить об успехах того или иного формата.