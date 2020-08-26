PFC CSKA Moscow / YouTube Лучшим был признан гол форварда "Лудогорца" Клаудиу Кешеру в матче группового этапа с ЦСКА

PFC CSKA Moscow / YouTube

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) представил десятку самых красивых голов завершившегося розыгрыша Лиги Европы. Первое место в рейтинге занял мяч, забитый в ворота московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лучшим был признан гол форварда "Лудогорца" Клаудиу Кешеру в матче группового этапа с ЦСКА. Встреча, в которой отличился Кешеру, прошла 19 сентября 2019 года и завершилась домашней победой болгарской команды со счетом 5:1.

Румынский форвард оформил в том матче хет-трик, но лучшим был признан его первый мяч в ворота Игоря Акинфеева, который он забил крученым ударом в касание с линии штрафной.

Первую тройку хит-парада Лиги Европы дополнили гол португальского полузащитника "Вулверхэмптон" Рубена Невеша "Эспаньолу" (4:0) и результативный удар форварда "Манчестер Юнайтед" Одиона Игало по воротам австрийского ЛАСКа (5:0).

⚽️???? Top 10 #UEL goals in 2019/20 ????⚽️



The UEFA Technical Observers have named their top 10 goals of the UEFA Europa League season...



???? Your favourite?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020

Также в топ-10 самых красивых мячей попал удар пяткой португальского экс-хавбека "Краснодара" Мануэла Фернандеша по воротам турецкого "Трабзонспора" (3:1) в матче, прошедшем 7 ноября 2019 года.