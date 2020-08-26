Антон Зайцев / commons.wikimedia.org Суд в Греции приговорил капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно за нападение при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и неоднократные попытки подкупа сотрудников правопорядка

Антон Зайцев / commons.wikimedia.org

Суд в Греции приговорил капитана английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно за нападение при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и неоднократные попытки подкупа сотрудников правопорядка, сообщает портал Sky Sports.

Магуайр был арестован в пятницу во время отдыха на греческом острове Миконос, где у него и его компании друзей у одного из баров вспыхнул конфликт с другой группой отдыхающих. В ходе конфликта сестру футболиста ранили в руку острым предметом. Инцидент привлек внимание полицейских, которые получили от компании Магуайра несколько ударов руками и ногами. Сам Гарри также умудрился нанести травму стражу порядка, уже находясь в наручниках.

Сторона обвинения утверждает, что после ареста спортсмен хвастался своими доходами и пытался подкупить полицию. "Вы знаете, кто я? Я - капитан "Манчестер Юнайтед", я очень богат и могу заплатить вам. Отпустите нас", - заявлял он.

Harry Maguire has been found guilty of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.— Sky Sports (@SkySports) August 25, 2020

Футболист и команда его юристов подаст апелляцию на решение суда. Он называет себя жертвой инцидента у бара, а не виновником. По версии капитана "МЮ" двое албанцев подошли к его сестре, которая упала в обморок сразу после инъекции неизвестного вещества. После драки футболист пытался отвезти ее в больницу, но вместо этого компанию доставили в отделение полиции.

Harry Maguire has been withdrawn from England's squad for next month's Nations League matches after being found guilty of three charges by a Greek court.— Sky Sports (@SkySports) August 25, 2020

В свете этих событий, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил исключить 27-летнего Магуайра из состава на ближайшие игры Лиги наций УЕФА с Исландией и Данией, уточняет Sky Sports.