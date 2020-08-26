jenta / DepositPhotos Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси твердо решил покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. 33-летний аргентинский форвард уведомил руководство клуба о своем желании уйти по факсу

jenta / DepositPhotos

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси твердо решил покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. 33-летний аргентинский форвард уведомил руководство клуба о своем желании уйти по факсу, утверждают со ссылкой на свои источники газета Marca и агентство Reuters.

По данным СМИ, Лионель намерен воспользоваться своим правом активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть команду в конце любого сезона. Срок его действующего соглашения с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

После экстренного совета директоров клуб направил Месси ответный факс, сообщив о желании сохранить игрока до конца карьеры. Кроме того, в "Барселоне" не видят юридических оснований для одностороннего расторжения контракта, так как соответствующий пункт нужно было активировать до 30 мая.

Отмечается, что Месси не станет проходить медицинское тестирование в эти выходные и больше не будет участвовать в тренировках. Его решение окончательное.

Аргентинский филиал ESPN публикует соцсетях факс, в котором лидер "Барселоны" обратился к руководству каталонской команды. В нем подает запрос на расторжение трудовых соглашений на основании пункта 24, который дает ему это право. В письме Месси благодарит "Барселону" за созданные условия, но отмечает, что трудное решение обусловлено личными мотивами.

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. ???????? pic.twitter.com/qetW8uGkzy— ESPN Fûtbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

По информации As, в ранее беседе с Месси Куман заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football - всю свою блестящую карьеру провел в "Барселоне". Лионель является воспитанником этой команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере.

Интерес к Месси приписывают английскому "Манчестер Сити", французскому "ПСЖ" и итальянскому "Интеру".