Стоп-кадр видео Howie Hanson / YouTube В американском городе Дулут возрасте 99 лет от последствий инсульта скончался самый пожилой из действующих хоккеистов мира Марк Сертич

Стоп-кадр видео Howie Hanson / YouTube

В американском городе Дулут возрасте 99 лет от последствий инсульта скончался самый пожилой из действующих хоккеистов мира Марк Сертич.

Ветеран, возрастное достижение которого официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, покинул этот мир в своем доме в окружении семьи и друзей.

Свои соболезнования по случаю кончины Сертича, который отпраздновал свой 99-й день рождения в июле, высказала Федерация хоккея США.

Марк родился в начале 1920-х и прошел Вторую мировую войну. Он играл в хоккей в 11 лет и, по собственным подсчетам, забросил за карьеру около 10 000 шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, но даже серьезный перелом в 94-летнем возрасте не стал помехой.

There are no former hockey players.



RIP to 99-year-old hockey legend, Duluth icon, and WWII vet - Mark Sertich. pic.twitter.com/WDrwH7fehk— Men's League Sweaters (@MensLeaguers) August 25, 2020

Для своей команды он был источником мотивации и не терпел поблажек со стороны партнеров, продолжая играть и тренироваться до последних дней жизни.