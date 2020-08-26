Австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, в поединке с соотечественником Джеффом Хорном защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Цзю-младший выиграл у бывшего чемпиона мира WBO и обидчика знаменитого филиппинца Мэнни Пакьяо техническим нокаутом в 10-раундовом поединке, прошедшем в Таунсвилле (Австралия).

Его соперник не вышел на девятый раунд, отказавшись от продолжения борьбы. Секунданты Хорна выбросили на ринг полотенце.

"Хочу, чтобы все знали, меня зовут Тим, а не сын!" - заявил Тимофей после боя.

Tszyu looks like he's just finished up a bike ride around Centennial Park



"I want everyone to know my name is Tim, not the son"



They know it now#HornTszyu pic.twitter.com/FyAVI6eQUN— Nathan Williamson (@NathW1997) August 26, 2020

Первоначально планировалось провести бой 22 апреля, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

На счету 25-летнего Цзю теперь 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. В прошлом году его команда достигла договоренности о проведении поединков с тремя сильнейшими боксерами Зеленого континента - Джоэлем Камиллери, Дуайтом Ричи и Хорном, у первых двух Тим выиграл решением судей. После поединка с Хорном Цзю планирует выйти на мировую арену.