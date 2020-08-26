Футболисты московского "Спартака" в среду обыграли на выезде волгоградский "Ротор" в матче пятого тура чемпионата России. Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:0 в пользу визитеров, забивших единственный мяч с пенальти.

Отличился Зелимхан Бакаев (54'). Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол Соломона Кверквелии на Александре Соболеве.

Подопечные Доменико Тедеско не проигрывают в текущем сезоне РПЛ, одержав три победы и дважды сыграв вничью, и с 11-ю очками сохранили за собой второе место в чемпионате. Новичок лиги "Ротор" потерпел третье поражение кряду и пока с одним баллом плетется в хвосте турнирной таблицы.

Футболисты казанского "Рубина" на своем поле забили три безответных мяча в ворота "Уфы". Отличились Денис Макаров (55', 69') и южнокорейский полузащитник Хван Ин Бом (47'), открывший счет забитым мячам в Премьер-лиге.

Грозненский "Ахмат" в Москве одержал победу над местным "Локомотивом" - 3:2, доигрывая встречу в меньшинстве. У победителей забили Владимир Ильин (3'), Артем Тимофеев (45') и Бернард Бериша (58'). Железнодорожники сумели ответить мячами Антона Миранчука (48') с пенальти и Гжегожа Крыховяка (77').

На 63-й минуте в составе "Ахмата" за две желтые карточки был удален Марат Быстров, а в добавленное время прямую красную получил Антон Швец. Несмотря на потери, команда Андрея Талалаева одержала третью победу подряд и набрала десять очков, в активе железнодорожников, потерпевших второе поражение за два тура, осталось семь баллов.

Напомним, что лидирует в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит", набравший 12 очков в четырех играх.