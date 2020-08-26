Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, победив своего извечного соперника по национальному чемпионату - донецкий "Шахтер", который ранее тренировал долгое время новый наставник киевлян. Горняки участвовали в матче на правах чемпиона страны, динамовцы - обладателя кубка

katatonia82 / DepositPhotos Для главного тренера киевлян румына Мирчи Луческу это первый трофей с клубом. Ранее он восемь раз приводил "Шахтер" к победе в чемпионате Украины. Луческу также чаще всех побеждал в суперкубке среди тренеров - восемь раз

Кирилл Венедиктов / commons.wikimedia.org

Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, победив своего извечного соперника по национальному чемпионату - донецкий "Шахтер", который ранее долгое время тренировал новый наставник киевлян. Горняки участвовали в матче на правах чемпиона страны, динамовцы - обладателя кубка.

Встреча на Олимпийском стадионе в Киеве завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба, в составе которого отличились Карлос де Пена (20'), Жерсон Родригеш (31') и Фран Соль (83'), у проигравших отличился Жуниор Мораес (37').

"Динамо" в рекордный девятый раз стало обладателем суперкубка, на счету "Шахтера" восемь титулов.

Для главного тренера киевлян румына Мирчи Луческу это первый трофей с клубом. Ранее он восемь раз приводил "Шахтер" к победе в чемпионате Украины. Луческу также чаще всех побеждал в суперкубке среди тренеров - восемь раз.

"Динамо" - володар Суперкубка України 2020! ????



Чудовий старт сезону! ???? pic.twitter.com/ApJvzzWBgr— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 25, 2020

Добавим, что киевское "Динамо" остается самым титулованным клубом Украины. Команда 15 раз выигрывала национальный чемпионат, 12 раз - Кубок и девять раз - Суперкубок страны.