Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов, которые ранее из-за пандемии коронавируса могли пересекать границу только на основании трудового договора

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина

Пресс-служба Президента России

Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов, которые ранее из-за пандемии коронавируса могли пересекать границу только на основании трудового договора.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

Мишустин также подписал указ об упрощенном режиме въезда для участников и почетных гостей российского этапа "Формулы-1" в Сочи. Он распространяется на пилотов, гостей, журналистов, организаторов гонок и будет действовать с 21 августа по 31 октября. Заявки на бесплатные визы сможет подать оргкомитет "Формулы-1", их будут рассматривать в приоритетном порядке.

Российский этап чемпионата "Формулы-1" пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Он состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и гонки, в которой определится победитель Гран-при России.