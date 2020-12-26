60-летний испанский футбольный тренер Рафаэль Бенитес находится в списке кандидатов на пост главного наставника московского клуба "Спартак", сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

16 декабря после гостевого матча 19-го тура чемпионата России с "Зенитом" главный тренер столичной команды Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона.

В пятницу "Спартак" объявил, что немецкий специалист полностью отработает свой контракт.

По информации Скиры, на пост главного тренера "Спартака" также претендует португалец Леонарду Жардим, последним местом работы которого был "Монако". Московский клуб также был заинтересован в услугах главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби, но получил отказ от итальянского специалиста.

Бенитес с "Валенсией" дважды становился чемпионом Испании и выиграл Кубок УЕФА, с "Ливерпулем" он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, во главе "Интера" тренер выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира, вместе с "Челси" стал победителем Лиги Европы, "Наполи" он приводил к победе в Кубке и Суперкубке Италии. В настоящее время Бенитес возглавляет китайский клуб "Далянь Про".