Нападающий сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о президенте РФ Владимире Путине, президенте США Дональде Трампе и аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

- Овечкин пожелал Путину как можно дольше оставаться президентом России



"Дональд Трамп? Веселый и дружелюбный. Просто нормальный мужик. Разбирается ли в хоккее? Еще бы. Только он фанат "Рейнджерс", наших давних соперников, - приводит слова Овечкина "Команда России". - Владимир Путин? Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым.

Месси - очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвел. Со всеми здоровался, улыбался. Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол".

Напомним, что Овечкин активно поддерживал Путина на выборах президента 2018 года и даже основал движение Putin Team, объединившее ряд деятелей спорта, культуры и искусства.