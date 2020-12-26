Заболевший коронавирусной инфекцией Павел Кулижников не попал в основной состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту в многоборье, который состоится в нидерландском Херенвене с 16 по 17 января. Позднее голландский каток примет два этапа Кубка мира (22-24 января и 29-31 января).

Павел в этом году был признан лучшим спортсменом года по версии Министерства спорта РФ и получил Национальную спортивную премию. В минувшем сезоне Павел выиграл две золотые медали на чемпионате мира, установив рекордное время на дистанции 1000 метров, а также три золотые награды чемпионата Европы.

Таким образом, у россиян на первенстве континента выступят Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов (Кулижников - запасной).

У женщин в соревнованиях примут участие Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева и Евгения Лаленкова.