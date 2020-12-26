Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, являющийся тренером Александры Трусовой, после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске дал понять, что команда Этери Тутберидзе ведет работу с арбитрами.

Трусова пока располагается на четвертом месте (75,76), ее опережают фигуристки из группы Тутберидзе - Анна Щербакова (80,31), Камила Валиева (79,99) и Дарья Усачева (76,72).

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"Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя - и получает примерно 80 баллов, - приводит слова Плющенко "Спорт-Экспресс". - Там просто, видимо, зарядка идет другая. Судьи заряжаются по-особенному, от определенных людей, какими-то энергетическими посылами. И не только. Хорошая зарядка идет, судя по всему. К пенсии. Там же много пенсионеров за ними сидит, насколько я знаю.

Мы будем думать, что делать. Мы понимаем, как идут эти процессы. Валиева действительно хорошо катается, она умеет скользить, ноги тянет. Никаких претензий. Но по сегодняшнему дню вопросы есть по всем. Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову? Что она там не так на разминке делает?

Это самые простые банальные вопросы. У кого-то есть проблемы даже с перебежками, а человеку потом прилетает 9,50 и 9,75. Происходит абсурд".

Произвольная программа у женщин на чемпионате России завершится сегодня вечером в Челябинске.