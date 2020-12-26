Pixabay.com В канадском Эдмонтоне молодежная сборная России по хоккею со счетом 5:3 переиграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира

Pixabay.com

В канадском Эдмонтоне молодежная сборная России по хоккею со счетом 5:3 переиграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира.

В составе нашего коллектива шайбы забросили: Василий Пономарев (9', 32'), Захар Бардаков (24'), Илья Сафонов (33') и Егор Чинахов (60'), поражавший уже пустые ворота. У американцев голами отметились Кэм Йорк (15'), Джон Фариначчи (50') и Тревор Зеграс (58').

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии.

Российские хоккеисты во втором матче турнира сыграют со сборной Чехии, встреча состоится 28 декабря. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января.