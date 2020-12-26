В канадском Эдмонтоне молодежная сборная России по хоккею со счетом 5:3 переиграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира.
В составе нашего коллектива шайбы забросили: Василий Пономарев (9', 32'), Захар Бардаков (24'), Илья Сафонов (33') и Егор Чинахов (60'), поражавший уже пустые ворота. У американцев голами отметились Кэм Йорк (15'), Джон Фариначчи (50') и Тревор Зеграс (58').
Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии.
Both teams battled hard, but @usahockey couldn't hold up to the #RedMachine. #WorldJuniors @russiahockey
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Российские хоккеисты во втором матче турнира сыграют со сборной Чехии, встреча состоится 28 декабря. Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января.