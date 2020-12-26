Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru Московский "Спартак" сохранил лидерство среди российских клубов в обновленной версии рейтинга футбольной Лиги чемпионов за всю историю турнира, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций

Фото: Ольга Шуклина / Moscow-Live.ru

Московский "Спартак" сохранил лидерство среди российских клубов в обновленной версии рейтинга футбольной Лиги чемпионов за всю историю турнира, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Рейтинг УЕФА сформирован на основании выступлений команд в Лиге чемпионов (ранее - Кубке европейских чемпионов) c начала первого сезона турнира в 1955 году.

"Спартак" располагается на 34-й позиции. Московский клуб принимал участие в турнире 20 раз, на всех стадиях турнира в общей сложности провел 122 матча, из которых в 40 одержал победы, 51 встречу проиграл, 31 раз сыграл вничью и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (-16).

Помимо "Спартака", из российских клубов в первую сотню рейтинга входят ЦСКА (45), петербургский "Зенит" (58) и "Локомотив" (91).

Лидерство в рейтинге удерживает испанский "Реал" (Мадрид), становившийся победителем турнира 13 раз, второе место занимает "Бавария", третье - "Барселона".

Также в десятку вошли "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Ливерпуль", "Бенфика", "Порту" и "Аякс".