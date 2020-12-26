Евгения Тарасова и Владимир Морозов

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На челябинском льду Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, набрав по итогам короткой и произвольной программ 228,23 балла.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (224,99), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (221,39).

"Уже написала Максиму Транькову, поздравила его с первой тренерской победой, это большая радость, - приводит слова тренера тренер Нины Мозер ТАСС . - Сегодня очень достойно катались и ученики Феди Климова. Это так здорово, что те ребята, которые стояли на пьедестале почета в Сочи, сейчас успешно начинают свою тренерскую карьеру".

Тарасова и Морозов являются учениками Мозер, в нынешнем сезоне их тренирует Максим Траньков и Марина Зуева.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, обладателями серебряных медалей командного чемпионата мира.

В активе 26-летней Тарасовой и 28-летнего Морозова по две золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы. Они стали трехкратными чемпионами России.