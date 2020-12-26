Бывшая первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, которая трижды становилась победительницей турниров Большого шлема, не исключает скорого завершения профессиональной карьеры.

- Кербер стала победительницей Уимблдона, переиграв в финале Серену Уильямс



"Во время карантина мне было о чем подумать. Возможно, научилась ценить жизнь вне тенниса. Мысли о завершении карьеры есть, но я полностью доверяю своим ощущениям, сердцу. Буду продолжать выступать, пока получаю удовольствие от игры.

Сейчас готовлюсь к новому сезону и с нетерпением жду Открытого чемпионата Австралии. Тем не менее отчетливо понимаю, что однажды наступит момент, когда нужно будет уйти из спорта. Вся эта история с ограничениями и отсутствием зрителей на матчах отнимает многое из того, что мне нравится в теннисе.

Станет ли следующий сезон у меня последним? Не готова ответить на такой вопрос. Пока отбросила эту мысль, но если она уже появилась, то избавиться от нее не получится", - приводит слова Кербер Zeit Online.

2020 год 32-летняя Анжелика, выигрывавшая Открытый чемпионат Австралии-2016, Открытый чемпионат США-2016 и Уимблдон-2018, завершила на 25-й строчке рейтинга WTA.