Pixabay.com Волейболистки "Уралочки" ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса

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Волейбольная команда "Уралочка-НТМК" не сможет провести матчи 16-го и 17-го туров чемпионата России. Известный женский клуб уходит на 14-дневный карантин из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте команды.

"Новогоднее настроение в нашей команде омрачено неприятной новостью. "Уралочка" вновь пострадала от коронавируса. Команда уходит на 14-дневный карантин и пропускает три ближайшие игры. Положительные тесты на коронавирус, COVID-19, получили несколько волейболисток", - говорится в заявлении.

"Уралочка-НТМК" из-за вспышки коронавируса уже отстранялась от игр в середине ноября. В этот раз положительные тесты получили девушки, не переболевшие ранее.

Команда из Екатеринбурга пропустит матч с казанским клубом "Динамо - Ак Барс" и две игры с калининградским "Локомотивом", одна из них - четвертого тура Суперлиги, который был перенесен из-за ухода на карантин калининградского клуба.