Александру Большунову может грозить тюремный срок за нападение на финского лыжника

Granada / wikipedia.org

Лучшему российскому лыжнику Александру Большунову может грозить тюремный срок за нападение на финского лыжника Йони Маки во время этапа Кубка мира в городе Лахти. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на скандинавского юриста Оскара Линдберга.

Во время воскресной эстафеты на этапе Кубка мира россиянин отмахнулся палкой от подрезавшего его на финише финского лыжника, а после окончания гонки намеренно врезался в обидчика, сбив его с ног. Полиция финского региона Хяме приняла заявление на действия Александра, спортсмену вменяется нанесение увечий финскому коллеге.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют, соответствуют ли действия Большунова предъявленному обвинению. Затем будет принято решение о том, начинать ли предварительное расследование инцидента.

По словам Оскара Линдберга, наихудший для Большунова сценарий с правовой точки зрения предусматривает лишение свободы до двух лет и восьми месяцев. Статья Уголовного кодекса Финляндии, которая посвящена преступлениям против жизни и здоровья, также предусматривает выплату штрафа, размер которого зависит от дохода виновного лица. Наиболее вероятно, если россиянин окажется осужден, то его приговорят к штрафу, неуплата которого может привести к проблемам с получением визы в страны Шенгенской зоны.

To be clear to any kids and coaches watching: This tackle by Bolshunov is not okay. If a U.S. athlete did this, they'd be sent home and removed from the team. A disqualification would just be the beginning of their problems. @FISCrossCountrypic.twitter.com/3FgfqqB5yC — Matt Whitcomb (@Matt_Whitcomb) January 24, 2021

"После финиша Большунов повалил Мяки на землю. В финском уголовном праве это обычно воспринимается как нападение средней или малой тяжести (причинение вреда здоровью или побои в российском уголовном праве). Необязательный физический контакт сразу же после гонки или игры считается событием, произошедшим вне спортивного мероприятия. Такое поведение может быть расценено как уголовно наказуемое нападение, а не как обычный физический контакт в ходе гонки", - заявил Линдберг.

При этом с юридической точки зрения не имеет значения, был ли Мяки травмирован или нет. Когда Большунов врезался в Мяки, результатом могло быть то, что финн получил бы травму. И если тот действительно повредил руку, это может рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

"Поскольку в отношении Большунова уже было подано заявление в Управление полиции Финляндии, полиция примет решение о том, следует ли ей расследовать это дело. Я думаю, полиция откроет расследование, что потребует допроса Большунова. Если Большунов признается в совершении преступления, ему может не потребоваться ехать в суд. В этом случае он автоматически окажется виновным. Если он не признает себя виновным, то финский окружной суд может принять решение о том, что Большунову придется лично присутствовать на судебном процессе", - добавил юрист.