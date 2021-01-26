Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил медицинское отстранение на 180 дней после поединка с американцем Дастином Пуарье на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, сообщает портал MMA Junkie .

Главный бой турнира UFC 257, прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени , завершился для Конора техническим нокаутом во втором раунде. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата проиграл нокаутом впервые в своей карьере.

За неполных два раунда Пуарье многократно пробивал сопернику лоу-кики, в связи с чем у Макгрегора возникли проблемы с правой большеберцовой и малоберцевой костями. После боя 32-летний ирландец передвигался на костылях и заявил журналистам, что "его нога полностью мертва".

Конор также подчеркнул, что не намерен останавливаться, а хочет "встать на ноги и драться снова". С позволения врачей Макгрегор сможет вернуться в октагон раньше установленного срока, если повреждения окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

UFC 257 medical suspensions: Conor McGregor faces potential lengthy layoff due to injury https://t.co/thZhMti5Vh — MMA Junkie (@MMAjunkie) January 26, 2021

Дастину Пуарье врачи отвели на залечивание полученных в бою повреждений семь дней.