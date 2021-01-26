Флорида предложила принять Олимпиаду вместо Токио

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Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр из Японии в США, а если точнее - во Флориду. Он написал соответствующее письмо президенту МОК Томасу Баху, утверждает заокеанский телеканал ABC .

По словам Патрониса, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают в частном порядке власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.

При этом Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой, гостиничной инфраструктурой и спортивными объектами. Даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены, и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.

OLYMPICS IN FLORIDA? | Patronis wrote a letter to the International Olympic Committee encouraging them to consider relocating the 2021 Olympics from Tokyo, Japan to the United States of America, and more specifically to Florida.

https://t.co/EchkL24J44 — ABC Action News (@abcactionnews) January 25, 2021

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг эти сообщения. МОК в ответ на информацию британской газеты Times также подтвердил решимость провести Игры именно в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.