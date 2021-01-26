Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр из Японии в США, а если точнее - во Флориду. Он написал соответствующее письмо президенту МОК Томасу Баху, утверждает заокеанский телеканал ABC.
По словам Патрониса, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражают в частном порядке власти Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией.
При этом Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой, гостиничной инфраструктурой и спортивными объектами. Даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.
Ранее британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены, и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.
OLYMPICS IN FLORIDA? | Patronis wrote a letter to the International Olympic Committee encouraging them to consider relocating the 2021 Olympics from Tokyo, Japan to the United States of America, and more specifically to Florida.— ABC Action News (@abcactionnews) January 25, 2021
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Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг эти сообщения. МОК в ответ на информацию британской газеты Times также подтвердил решимость провести Игры именно в Токио.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.