Форвард "Авангарда" Илья Каблуков прервал свою 120-матчевую безголевую серию в КХЛ

Авангард ТВ / Youtube.com

Форвард омского "Авангарда" Илья Каблуков в гостевом матче регулярного чемпионата против "Йокерита" (5:2) в Хельсинки забросил первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с ноября 2018 года.

Рекордная безголевая серия олимпийского чемпиона Пхенчхана продолжалась 121 матч или 2 года, 2 месяца и 11 дней.

Свою предыдущую шайбу в КХЛ нападающий забросил 14 ноября 2018 года за петербургский СКА в матче с "Адмиралом" (8:2).

Ассистентами долгожданного гола в исполнении Каблукова выступили Илья Ковальчук и Денис Зернов.

"Сегодня, конечно, звено было более нацелено на атаку. Всегда особенно приятно играть с такими мастерами, как Ковальчук и Зернов. Что я почувствовал, когда всё-таки забил? Груз упал с плеч! А поддержка была всегда: сегодня перед игрой была такая же, как и на поле каждый раз", - приводит слова Каблукова пресс-служба "Авангарда" .

803 дня спустя - нападающий Илья Каблуков забросил первую шайбу с 14 ноября 2018 года и прервал 121-матчевую безголевую серию! pic.twitter.com/gpvFMTthxe — КХЛ (@khl) January 25, 2021

В 31 игре нынешнего регулярного чемпионата Каблуков набрал 2 (1+1) очка по системе гол плюс пас при показателе полезности "0" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за игру он проводит на льду 7 минут 39 секунд.