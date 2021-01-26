Исполком Федерации гандбола России постановил сделать все необходимое, чтобы искоренить вмешательство в работу национальной сборной страны "потусторонних сил". Об этом заявил глава федерации Сергей Шишкарев

Key157 / wikimedia.org

Исполком Федерации гандбола России постановил сделать все необходимое, чтобы искоренить вмешательство в работу национальной сборной страны "потусторонних сил". Об этом заявил глава федерации Сергей Шишкарев.

"Говоря о потусторонних силах в сборной, я имел в виду не волшебство или магию, а конкретных людей, которые пытаются вмешиваться в работу сборной, напрямую дают указания игрокам. Это путает карты, ломает команду, не дает возможность главному тренеру чувствовать себя главным тренером. Это унижение профессии, мы этого не допустим и искореним", - цитирует Шишкарева ТАСС.

Во вторник мужская сборная России вернулась на родину с чемпионата мира в Египте, где под руководством немецкого специалиста югославского происхождения Велимира Петковича не смогла преодолеть групповой раунд и пробиться в плей-офф. В решающей встрече российские гандболисты уступили шведам со счетом 20:34.

"Если раньше были только подозрения, то сейчас у нас есть конкретные факты. Да и сами игроки об этом говорят. У них раздвоение личности происходит: с одной стороны есть тренер сборной, тренер, которому они верят, который у них вызывает симпатию, с другой - непонятно какие клубные обязательства. Если ты приезжаешь в сборную, то играешь за страну, а не за клуб", - подчеркнул он.

Чемпионат мира стал первым турниром Петковича на посту главного тренера мужской сборной России. Федерация намерена продолжить сотрудничество с ним. Второй шанс немец получит на чемпионате Европы, который пройдет в январе 2022 года в Венгрии и Словакии. На Евро-2020 россияне уступили во всех трех матчах предварительного раунда.