Предварительное расследование итальянской прокуратуры по уголовному делу в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича 26 января было продлено на полгода по ходатайству прокуратуры из-за невозможности пока прийти к каким-либо выводам и закрыть его.

В феврале 2020 года во время чемпионата мира в Антхольце итальянская полиция в ходе рейда провела обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Они подозреваются в транспортировке и распространении допинга, что в Италии уголовно наказуемо. Во время обыска у подозреваемых были конфискованы телефоны и компьютеры.

Первый шестимесячный срок предварительного расследования по уголовному делу истек еще в ноябре, но из-за пандемии коронавируса процесс был временно приостановлен.

"По истечении полугода возможно повторное продление. Итальянский кодекс предусматривает, что подобные расследования могут продолжаться не более 18 месяцев", - сообщил ТАСС неназванный адвокат, представляющий интересы россиян в Италии.

Он также сообщил, что по настоянию защиты к экспертизе конфискованных у подозреваемых телефона и компьютера привлечен русскоязычный специалист. Заключения данной экспертизы тоже пока нет.