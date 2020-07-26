Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова поделилась впечатлениями от путешествия по Крыму. Написать разгромный обзор про нынешнее состояние полуострова, до 2014 года являвшегося территорией Украины, спортсменку подвигли "ужасные дороги".

"По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление", - пишет Бойкова в Instagram.

"Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!" - потребовала фигуристка.

Спортсменка также не испытала удовольствия от купания в Зеленой бухте поселка Новый Свет: из-за волн там мутная вода, а из-за огромного туристического потока - яблоку негде упасть.

Отметим, что в условиях прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса полуостров Крым испытывает большой наплыв отечественных туристов. Привыкшие к морям россияне утоляют свой голод именно там.