Фото: fckhimki.com В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 1:0

Фото: fckhimki.com

Санкт-петербургский "Зенит" стал победителем Кубка России по футболу и оформил так называемый золотой дубль, выиграв в одном сезоне чемпионат и кубок страны. Подобное удалось питерцам во второй раз с 2010 года.

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные "Химки" со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти провел Артем Дзюба. "Химки" едва не сравняли счет, попав в штангу на исходе компенсированного ко второму тайму время.

Футболисты "Зенита" выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). "Химки" во второй раз вышли в финал турнира, в 2005 году подмосковный клуб уступил в решающем матче ЦСКА.

В ходе празднования победы игроки "Зенита" уронили и разбили добытый трофей. Бранислав Иванович при передаче партнеру не удержал хрустальную чашу, которая была создана в 2010 году, и у той разбилась крышка.

Столь печальная участь не постигала кубок с 2007 года, когда его выронил, повредив серебряную подставку, капитан "Локомотива" Дмитрий Лоськов.

На пути к финалу петербуржцы в 1/16 финала обыграли "Енисей" (2:1), в 1/8 финала - "Томь" (4:0), в 1/4 финала - "Ахмат" (2:1), в 1/2 финала - "Спартак" (2:1).

В матче за Суперкубок России футболисты с берегов Невы 7 августа на "ВЭБ-Арене" в Москве сыграют с занявшим второе место в чемпионате страны московским "Локомотивом".

После золотого дубля "Зенита" определились команды, которые представят страну в Лиге Европы УЕФА сезона-2020/21.

ЦСКА, занявший четвертое место в Премьер-лиге, получил прямую путевку в групповой этап второго по значимости еврокубка. Занявший пятое место "Ростов" начнет участие в турнире с третьего отборочного раунда, а ставшее шестым московское "Динамо" - со второго.

Со следующего сезона розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, где к ним добавятся шесть клубов, которые будут участвовать в еврокубках.