Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей "Москва" Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию. В воскресенье клуб организовал для своих поклонников специальную программу на территории арены, которая была построена в 1959 году

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей "Москва"

Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию. В воскресенье клуб организовал для своих поклонников специальную программу на территории арены, которая была построена в 1959 году.

Завершение реконструкции, строительные работы в рамках которой на территории спортивного комплекса уже начались, запланировано на 2024 год, когда клуб отметит свое столетие.

Фанатам "черно-белых" была предоставлена возможность попасть в раздевалку команды, а уже в конце специального прощального маршрута каждый желающий смог забрать по креслу со стадиона.

Для фанатов был организован концерт и автограф-сессия с действующими футболистами "Торпедо", а также несколько фотовыставок. В частности, все желающие могли насладиться снимками арены на Восточной улице разных лет, а также вспомнить главные моменты в истории клуба, запечатленные на фотографиях.

Как передает агентство "Р-Спорт", всего в символической церемонии прощания со стадионом приняло участие более тысячи человек.

Футболисты "Торпедо" продолжат тренироваться на стадионе имени Стрельцова до 15 сентября, а домашние матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "черно-белые" будут проводить на арене в Лужниках.