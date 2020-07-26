Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов", который не смог сохранить прописку в элитном дивизионе. Как сообщает пресс-служба самарской команды, 47-летний тренер решил возглавить другой клуб.

Талалаев возглавил "Крылья Советов" только 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. По итогам завершившегося чемпионата Премьер-лиги самарцы заняли предпоследнее, 15-е место и вылетели в Футбольную национальную лигу, где проведут следующий сезон.

Сообщается, что команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить "Крыльями" будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

"Нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за шесть туров до окончания чемпионата, - заявил Талалаев. - Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие в такой сложный момент. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Я не сомневаюсь, что "Крыльям" по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон".

По данным СМИ, новым клубом тренера будет грозненский "Ахмат", занявший под руководством Игоря Шалимова 13-е место в РПЛ. Стороны уже согласовали двухгодичный контракт.

До "Крыльев Советов" Талалаев был главным тренером клубов "Волга", "Тамбов", "Химки", "Росич", а также армянского "Пюника", помощником тренера в краснодарской "Кубани". В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского "Спартака" под руководством итальянца Невио Скалы.