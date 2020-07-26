На "Бойцовском острове" в Абу-Даби прошел очередной раунд кровавых побоищ в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В одном из поединков турнира UFC on ESPN 14 швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал рекордную победу над британцем Рисом МакКи.

26-летний Чимаев выиграл схватку в полусреднем весе (до 77,6 кг) техническим нокаутом на четвертой минуте первого раунда, не пропустив ни одного удара. За три минуты Хамзат нанес 98 ударов, из которых 68 достигли цели, при этом МакКи не попал ни разу.

Для шведа эта победа оказалась второй за десять дней, что стало новым рекордом. Чимаев дебютировал в популярном промоушене 16 июля, досрочно победив британца Джона Филлипса в среднем весе (до 83,9 кг) с разницей ударов 124-2.

Впервые в истории UFC боец одержал две победы со столь коротким интервалом в двух весовых категориях.

На счету чеченца теперь восемь досрочных побед и ни одного поражения в ММА. Хамзата уже называют "Хабибом 2.0" и считают будущим чемпионом UFC.

Чимаев - уроженец Чечни, который в 16 лет переехал в Швецию. Там Хамзат занимался борьбой и подрабатывал охранником в зале, а когда выиграл чемпионат страны, попробовал себя в ММА. Он дебютировал в профессионалах всего два года назад.

В главном бою UFC on ESPN 14 австралиец Роберт Уиттакер победил британца Даррена Тилла единогласным решением судей в поединке средней весовой категории (до 83,9 кг).