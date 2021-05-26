Сердар Азмун

АГН "Москва"

Иранский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун набрал наибольшее число баллов в голосовании по выявлению лучшего игрока Российской Премьер-лиги в сезоне-2020/21.

Победитель был определен главными тренерами и капитанами команд РПЛ, наставником сборной России Станиславом Черчесовым и комментаторами канала "Матч Премьер".

В голосовании Азмун набрал 76 баллов и опередил прошлогоднего обладателя награды Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом. Третье место занял полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа (51 балл).

Азмун впервые выиграл награду лучшему игроку сезона. В сезоне 2019/20 победу в этой номинации одержал Дзюба, в сезоне 2018/19 - нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Встречайте, лучший игрок сезона - Сердар Азмун ????



Лучшего игрока этого сезона выбирали главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Азмун pic.twitter.com/OhqRr3XSp2 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

В сезоне 2020/21 26-летний иранец стал трехкратным чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В 24 матчах РПЛ он забил 19 мячей, выдав самый результативный сезон в карьере. Однако в списке лучших бомбардиров сезона он занял второе место, уступив Дзюбе с разницей в один мяч.

Сергей Семак - лучший тренер сезона 2020/21 ????



Лучшего наставника сезона определяли главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Семак pic.twitter.com/GzpxIf9iW7 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

Лучшим тренером минувшего сезона в Премьер-лиге признан наставник "Зенита" Сергей Семак. В отчетный период питерцы под его руководством оформили третье чемпионство подряд.