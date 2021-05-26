Дженнаро Гаттузо

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Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера итальянского футбольного клуба "Фиорентина", где выступает россиянин Александр Кокорин.

Как сообщается на официальном сайте флорентийской команды, бывший наставник "Милана" и "Наполи" приступит к руководству командой с 1 июля. Срок контракта 43-летнего специалиста не уточняется.

Новый тренер сменил на этом посту Джузеппе Якини, который принял команду в конце марта и финишировал с ней на 13-м месте в турнирной таблице серии А. Кокорин провел в сезоне четыре матча и не отметился результативными действиями.

Гаттузо в понедельник официально покинул "Наполи". Под его руководством неаполитанцы в минувшем сезоне финишировали на пятом месте, уступив по итогам последнего тура путевку в Лигу чемпионов туринскому "Ювентусу".

Ранее Дженнаро также успел поработать тренером в швейцарском "Сьоне", итальянских "Палермо", "Пизе" и "Милане". В качестве игрока он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии Гаттузо выиграл чемпионат мира 2006 года.