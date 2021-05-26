Россияне одолели датчан на чемпионате мира по хоккею

IIHF / Twitter

Сборная России по хоккею победила команду Дании в матче четвертого тура предварительного группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов (40'), Александр Барабанов (50') и Дмитрий Воронков (57'). А уверенная игра голкипера Александра Самонова позволила одержать первую сухую победу на турнире.

Россияне одержали третью победу в четвертом матче группового этапа и с девятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы А , уступая имеющей игру в запасе сборной Словакии по личным встречам. Датчане потерпели второе поражение и с пятью баллами располагаются на четвертой позиции.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

В следующем туре отечественная ледовая дружина 29 мая скрестит клюшки с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 по московскому времени. Чемпионат завершится 6 июня.