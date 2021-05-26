Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал премьер-министра Японии отменить Игры

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Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнером Олимпиады в Токио, призвала отменить спортивный форум из-за высоких шансов распространения коронавирусной инфекции в островном государстве, которое славится своими густонаселенными городами.

Редакционная статья на сайте издания вышла с заголовком, призывающем премьер-министра страны отменить Олимпиаду. Газета предупреждает, что Олимпийские игры представляют угрозу для здоровья населения и создадут дополнительную нагрузку на службу здравоохранения страны, которая изо всех сил пытается сдержать последнюю волну коронавируса.

"Распространение нового коронавируса еще не остановлено, и повторное продление чрезвычайного положения в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. В связи с этим мы считаем неразумным проведение этим летом Олимпийских игр в Токио. Мы призываем премьер-министра Японии Есихидэ Сугу трезво и объективно оценить сложившуюся ситуацию и отменить предстоящие соревнования", - говорится в заявлении Asahi.

На прошлой неделе глава координационной комиссии Игр Джон Коутс объявил о том, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся в срок даже при условии действия в городе режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В настоящее время этот режим действует в большинстве префектур Японии, принимающих Олимпиаду, в том числе в Токио.

Согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, также против проведения соревнований выступила местная ассоциация врачей.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса и должны пройти с 23 июля по 8 августа.