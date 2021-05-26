Официальный партнер Олимпиады в Токио призвал премьер-министра Японии отменить Игры

Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнером Олимпиады в Токио, призвала отменить спортивный форум из-за высоких шансов распространения коронавирусной инфекции в островном государстве, которое славится своими густонаселенными городами.
Редакционная статья на сайте издания вышла с заголовком, призывающем премьер-министра страны отменить Олимпиаду. Газета предупреждает, что Олимпийские игры представляют угрозу для здоровья населения и создадут дополнительную нагрузку на службу здравоохранения страны, которая изо всех сил пытается сдержать последнюю волну коронавируса.
"Распространение нового коронавируса еще не остановлено, и повторное продление чрезвычайного положения в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. В связи с этим мы считаем неразумным проведение этим летом Олимпийских игр в Токио. Мы призываем премьер-министра Японии Есихидэ Сугу трезво и объективно оценить сложившуюся ситуацию и отменить предстоящие соревнования", - говорится в заявлении Asahi.
（社説）夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める https://t.co/uIwwHcjGGK— 朝日新聞大阪社会部 (@osakashakai) May 25, 2021
"誰もが安全・安心を確信できる状況にはほど遠い"#東京五輪 #東京パラリンピック
На прошлой неделе глава координационной комиссии Игр Джон Коутс объявил о том, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся в срок даже при условии действия в городе режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В настоящее время этот режим действует в большинстве префектур Японии, принимающих Олимпиаду, в том числе в Токио.
Согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, также против проведения соревнований выступила местная ассоциация врачей.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса и должны пройти с 23 июля по 8 августа.