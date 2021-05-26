Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) по итогам заседания в Москве рекомендовал клубам-участникам рассмотреть вопрос объединения с Футбольной национальной лигой (ФНЛ), дабы с сезона-2021/22 выступать под ее управлением

Профессиональная футбольная Лига

Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в среду по итогам заседания в Москве рекомендовал клубам-участникам рассмотреть вопрос объединения с Футбольной национальной лигой (ФНЛ), дабы с сезона-2021/22 выступать под ее управлением.

Как сообщает пресс-служба ПФЛ, заседание совета лиги в Доме футбола под председательством президента Андрея Соколова посетили президент ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев, а также и заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

"Учитывая решения общего собрания Футбольной национальной лиги от 25 мая 2021 года, позволяющие консолидировать возможности футбольных клубов первого и второго дивизионов в формате единой организации, рекомендовать членам ассоциации "ПФЛ" и участникам первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в официальных соревнованиях по футболу среди команд второго дивизиона при управлении данными соревнованиями ассоциацией профессиональных футбольных клубов "Футбольная национальная лига", - говорится в принятом заявлении.

26 мая в Москве, в Доме футбола под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова состоялось заседание Совета Лиги. https://t.co/RNX4OCMLWP — Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) May 26, 2021

Футбольным клубам ПФЛ необходимо до 4 июня официально уведомить администрацию лиги о готовности перейти под крыло ФНЛ.

Напомним, что ПФЛ проводит первенство страны среди клубов второго дивизиона, ФНЛ - среди команд первого, а высшим футбольным дивизионом является Премьер-лига (РПЛ), ее клубы разыгрывают звание чемпиона России.

Таким образом, Профессиональная футбольная лига фактически прекратит свое существование, а все ее клубы со следующего сезона войдут в состав Футбольной национальной лиги. Ожидается, что теперь в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором - все клубы нынешней ПФЛ, разделенные как сейчас на четыре группы.